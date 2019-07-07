«Была мощная вспышка»: более 20 человек пострадали при взрыве газа в торговом центре во Флориде

В торговом центре Fountains Plaza города Плантейшн, штат Флорида, произошёл взрыв. Здание ТЦ частично разрушилось, его обломки разлетелись в радиусе нескольких десятков метров. Пострадали более 20 человек, в том числе ребёнок. Представители местных властей предполагают, что причиной детонации стала утечка газа.

В торговом центре Fountains Plaza города Плантейшн американского штата Флорида произошёл мощный взрыв, предположительно вызванный утечкой газа. Согласно последним данным, в результате ЧП пострадал по меньшей мере 21 человек.

Первые сообщения о взрыве экстренные службы получили в 11:28 по местному времени (19:28 мск). Предположительно, детонация произошла в одном из ресторанов, расположенных на территории торгового центра. ТЦ расположен рядом с фитнес-центром LA Fitness.

«Все магазины и торговые заведения в районе Fountains Plaza и Plantation Marketplace Plaza возле LA Fitness будут закрыты до дальнейшего уведомления, пока пожарная служба не сможет определить, безопасно ли туда возвращаться. Пожалуйста, не приближайтесь к этому месту, если это возможно», — говорится в сообщении полицейского департамента города Плантейшн в Twitter.

Прибывшие на место сотрудники службы пожарной охраны заявили, что зафиксировали утечку газа. При этом точную причину взрыва огласят после детальных проверок.

«На данный момент мы не можем с уверенностью подтвердить, что взрыв произошёл из-за утечки газа. Однако верим, что так оно и было», — сказал начальник службы пожарной охраны города Джоэл Гордон.

Он также пояснил, что детонация произошла в угловой части торгового центра, где расположена пиццерия, но утверждать, что именно там был источник взрыва, пока невозможно.

Между тем произошедшей ситуацией заинтересовались в Бюро по контролю над оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США. Это агентство Министерства юстиции, которое, в частности, занимается расследованиями и предотвращением преступлений, в которых используются взрывчатые вещества.

«Специалисты отдела по расследованию поджогов и случаев применения взрывчатых веществ находятся на месте для оказания помощи», — говорится в сообщении в Twitter.

От взрыва пострадал 21 человек, среди них ребёнок. Ранения двух человек медики оценивают как тяжёлые. Как заявил Джоэл Гордон, поисково-спасательная операция на месте ЧП завершена.

Вместе с тем представители посольства России в Соединённых Штатах пытаются выяснить, есть ли среди пострадавших в результате взрыва газа россияне.

«Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в городе Плантейшн, штат Флорида, наши сограждане. В соответствии с установленной процедурой запросили Госдеп США», — говорится в тексте сообщения, размещённого в Twitter.

Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне @RussiaInUSA выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в г.Плантейшн, шт. Флорида, наши сограждане. В соответствии с установленной процедурой запросили госдеп США. pic.twitter.com/Q9QGumV7nk — Russian Consulate (@RusConsulateDC) July 6, 2019

Очевидец инцидента Гильермо Вилья рассказал, что увидел вспышку, после чего в его сторону сразу же полетели обломки.

«Я был очень напуган. Сначала решил, что это теракт, — сказал мужчина. — Не могу поверить, что со мной ничего не случилось», — цитирует его сайт телеканала ABC News.

Женщина, которая также застала момент взрыва, охарактеризовала произошедшее как «апокалипсис».

«Была мощная вспышка, которая осветила всё небо. Взрыв был очень громким, в ушах до сих пор звенит», — рассказала она.

Ещё один очевидец — 41-летний Джесси Валашек — находился в торговом центре вместе с тремя своими детьми за несколько минут до произошедшего. По его словам, взрыв он увидел в зеркале заднего вида своего автомобиля.

Отметим, что произошедший взрыв частично разрушил здание торгового комплекса Fountains Plaza. Строение примерно на треть лишилось крыши, а бетонные обломки разлетелись на несколько десятков метров. Вдобавок взрывной волной были разбиты стёкла фитнес-центра и припаркованных на стоянке автомобилей.