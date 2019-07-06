В результате взрыва газа во Флориде пострадали 20 человек

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По меньшей мере 20 человек получили травмы в результате взрыва газа в городе Плантейшн на юге Флориды, передаёт телеканал WPLG со ссылкой на представителя местных экстренных служб.
В результате взрыва газа во Флориде пострадали 20 человек
  • Reuters

Двое из 20 пострадавших, как уточняется, получили серьёзные ранения.

Ранее сообщалось, что в торговом центре Fountains Plaza в городе Плантейшн произошёл взрыв газа.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка.

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