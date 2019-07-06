Взрыв произошёл в торговом центре во Флориде

Взрыв произошёл в торговом центре Fountains Plaza во Флориде в городе Плантейшн, в результате инцидента есть пострадавшие. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Об этом сообщает NBC.

PLANTATION EXPLOSION: Officials have not yet released details on how many injuries occurred after a gas explosion at The Fountains shopping center in Plantation – https://t.co/21ds3fW4iqpic.twitter.com/sKylgUUMRd — NBC 6 South Florida (@nbc6) 6 июля 2019 г.

«Все магазины и предприятия в районе Fountains Plaza и Plantation Marketplace Plaza возле LA Fitness будут закрыты, пока пожарные не определят, безопасно ли возвращаться. Пожалуйста, избегайте этой области», — говорится в сообщении полиции города.

Как отмечает телеканал, один из сотрудников спортивного зала, который располагается в торговом центре, сообщил о запахе газа перед взрывом.