Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму

Короткая ссылка
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержал резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Отмечается, что автором проекта выступил депутат от Украины Артур Герасимов.
Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму
  • РИА Новости

Как уточняет ТАСС, в резолюции в том числе подчёркивается необходимость «деоккупации Автономной республики Крым и города Севастополь».

Также отмечается, что документ осуждает действия российской стороны в рамках операции по задержанию украинских моряков в Керченском проливе, а также содержит тезисы о якобы несоблюдении Москвой Минских соглашений и положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения условий Минских соглашений.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить