Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму
- РИА Новости
Как уточняет ТАСС, в резолюции в том числе подчёркивается необходимость «деоккупации Автономной республики Крым и города Севастополь».
Также отмечается, что документ осуждает действия российской стороны в рамках операции по задержанию украинских моряков в Керченском проливе, а также содержит тезисы о якобы несоблюдении Москвой Минских соглашений и положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения условий Минских соглашений.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.