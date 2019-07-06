Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержал резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Отмечается, что автором проекта выступил депутат от Украины Артур Герасимов.

Как уточняет ТАСС, в резолюции в том числе подчёркивается необходимость «деоккупации Автономной республики Крым и города Севастополь».

Также отмечается, что документ осуждает действия российской стороны в рамках операции по задержанию украинских моряков в Керченском проливе, а также содержит тезисы о якобы несоблюдении Москвой Минских соглашений и положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения условий Минских соглашений.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.