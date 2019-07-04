Вице-премьер Крыма прокомментировал заявление Лондона по полуострову
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«Такой призыв является откровенным лукавством англичан», — считает Мурадов.
По его словам, российская сторона неоднократно приглашала международных наблюдателей, прежде всего представителей ООН и ОБСЕ, чтобы провести в Крыму необходимую работу.
Как отметил Мурадов, международным наблюдателям «двери через Россию в Крым открыты».
«Эти наблюдатели получают соответствующую российскую визу — и добро пожаловать в Крым. Мы им дадим возможность работать абсолютно свободно, открыто общаться, с кем они хотят, и делать объективные выводы», — добавил он.
Со своей стороны, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с НСН заявил, что в Крыму будут рады британским дипломатам.
«В Россию приезжать, к нам — пожалуйста, мы с удовольствием их примем. Они приедут и увидят всё своими глазами», — сказал он.
Ранее депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил требование Великобритании.