Китай сообщил о готовности США к координации по Корейскому полуострову

Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Китаем по вопросу урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова, заявили в МИД КНР.

В китайском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что глава МИД КНР Ло Чжаохуэй в ходе телефонного разговора обсудил со спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном вопросы политического урегулирования на Корейском полуострове.

В частности, Бигэн рассказал китайской стороне об итогах встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына и подчеркнул, что Вашингтон готов «усиливать контакты» с Китаем по данному направлению.

«Китай поддерживает продолжение диалога США и КНДР, надеется, что стороны будут продвигаться навстречу друг другу, следовать достигнутому лидерами двух стран консенсусу, возобновят как можно скорее консультации на рабочем уровне», — цитирует РИА Новости заявление МИД КНР.

Ранее в Китае назвали встречу Трампа и Ким Чен Ына важным шагом в верном направлении в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.