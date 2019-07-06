СМИ сообщили об официальном разводе главы Amazon с супругой

Глава компании Amazon Джефф Безос официально развёлся с супругой Маккензи, передаёт Bloomberg.

По информации агентства, судья в округе Кинг в штате Вашингтон подписал 5 июля документ о разводе супружеской пары.

Ожидается, что по окончании бракоразводного процесса начнётся процедура передачи Безосом бывшей супруге 19,7 млн акций (4%) Amazon общей стоимостью $38,3 млрд, что позволит ей занять 22-е место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

В апреле Маккензи сообщила, что при разводе готова уступить супругу все акции The Washington Post и Blue Origin, а также 75% акций Amazon.

Пара объявила о намерении развестись в начале года.

Впоследствии Bloomberg передавало, что Маккензи Безос может стать самой богатой женщиной мира после развода с Безосом.