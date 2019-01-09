Глава Amazon объявил о разводе с супругой

Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится со своей супругой Маккензи. Совместное заявление супругов опубликовано в Twitter.

«После долгого периода определения чувств и пробного расставания мы решились развестись и продолжить нашу совместную жизнь в качестве друзей», — указано в заявлении.

Также отмечается, что «супруги глубоко благодарны за каждый год их совместной жизни».

«Если бы мы знали, что разойдёмся через 25 лет, мы повторили бы всё это», — подчеркнули они.

Джефф Безос и Маккензи Таттл вступили в брак в 1993 году. У них трое сыновей и приёмная дочь из Китая.

В июле 2018 года сообщалось, что Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории.