Глава Amazon объявил о разводе с супругой
- Reuters
«После долгого периода определения чувств и пробного расставания мы решились развестись и продолжить нашу совместную жизнь в качестве друзей», — указано в заявлении.
Также отмечается, что «супруги глубоко благодарны за каждый год их совместной жизни».
«Если бы мы знали, что разойдёмся через 25 лет, мы повторили бы всё это», — подчеркнули они.
Джефф Безос и Маккензи Таттл вступили в брак в 1993 году. У них трое сыновей и приёмная дочь из Китая.
В июле 2018 года сообщалось, что Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории.