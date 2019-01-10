Bloomberg: жена главы Amazon может стать богатейшей женщиной в мире после развода

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Маккензи Безос, являющаяся супругой главы Amazon Джеффа Безоса, может стать самой богатой женщиной мира после развода, который анонсировал её муж.
Bloomberg: жена главы Amazon может стать богатейшей женщиной в мире после развода
  • Reuters

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что пока нет точных данных об условиях распределения их собственности, однако в случае отсутствия соглашения о разделе имущества супруги, скорее всего, будут делить активы пополам.

В таком случае состояние Маккензи Безос может составить около $69 млрд, что позволит ей обогнать возглавляющую список богатейших женщин мира внучку основателя производителя косметики L'Oreal Франсуазу Беттенкур Майерс, чьи активы оцениваются в $45,6 млрд.

Данные расчёты основываются на оценках агентства, согласно которым состояние Джеффа Безоса насчитывает более чем $137 млрд.

Ранее основатель Amazon объявил, что разводится со своей супругой Маккензи.

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