Bloomberg: жена главы Amazon может стать богатейшей женщиной в мире после развода
- Reuters
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что пока нет точных данных об условиях распределения их собственности, однако в случае отсутствия соглашения о разделе имущества супруги, скорее всего, будут делить активы пополам.
В таком случае состояние Маккензи Безос может составить около $69 млрд, что позволит ей обогнать возглавляющую список богатейших женщин мира внучку основателя производителя косметики L'Oreal Франсуазу Беттенкур Майерс, чьи активы оцениваются в $45,6 млрд.
Данные расчёты основываются на оценках агентства, согласно которым состояние Джеффа Безоса насчитывает более чем $137 млрд.
Ранее основатель Amazon объявил, что разводится со своей супругой Маккензи.