Bloomberg: жена главы Amazon может стать богатейшей женщиной в мире после развода

Маккензи Безос, являющаяся супругой главы Amazon Джеффа Безоса, может стать самой богатой женщиной мира после развода, который анонсировал её муж.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что пока нет точных данных об условиях распределения их собственности, однако в случае отсутствия соглашения о разделе имущества супруги, скорее всего, будут делить активы пополам.

В таком случае состояние Маккензи Безос может составить около $69 млрд, что позволит ей обогнать возглавляющую список богатейших женщин мира внучку основателя производителя косметики L'Oreal Франсуазу Беттенкур Майерс, чьи активы оцениваются в $45,6 млрд.

Данные расчёты основываются на оценках агентства, согласно которым состояние Джеффа Безоса насчитывает более чем $137 млрд.

Ранее основатель Amazon объявил, что разводится со своей супругой Маккензи.