В Госдуме прокомментировали заявление Столтенберга по ДРСМД

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Александр Шерин прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир без ДРСМД станет «менее стабильным» для всех.

«Из договора они (США. — RT) вышли первыми в одностороннем порядке. Столтенбергу надо было говорить об этом Дональду Трампу... Это всё озвучивается для новых членов НАТО, чтобы заставить их «раскошелиться» для новых взносов для противостояния так называемой «угрозе» Российской Федерации», — заявил депутат.

В НАТО не заинтересованы в дальнейшем существовании ДРСМД, считает Шерин.

«Они в этом абсолютно не заинтересованы, потому что вся стратегия поглощения стран идёт в противоречие любым договорённостям. Сегодня Америка и блок НАТО ни в чём себя не ограничивают», — отмечает политик.

Ранее в ходе переговоров Совета Россия — НАТО Столтенберг призвал Москву к «полному и проверяемому соблюдению» ДРСМД.

Кроме того, Столтенберг заявил, что необходимо готовиться к «миру без ДРСМД, который станет менее стабильным для всех».