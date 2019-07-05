В Госдуме оценили заявление словацкого депутата о резолюции по отмене санкций

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT слова депутата Национального совета Словакии Петера Марчека о работе над резолюцией по отмене санкций против России.

«Правильная инициатива, мы её поддерживаем, хотя санкции нам не мешают: Россия — большая и самодостаточная страна. Но это действительно осложняет отношения со многими европейскими странами», — заявил сенатор.

По его словам, санкционная политика невыгодна прежде всего самим странам Европы, она наносит им же экономический ущерб.

«Антироссийские санкции бьют больше по экономике этих европейских стран, поскольку Россия всегда была самым большим и надёжным торгово-экономическим партнёром для Европы... Может быть, не сразу, но санкции будут отменяться в Европе, так как они не имеют никакой логики», — добавил Морозов.

Ранее Марчек рассказал о резолюции об отмене антироссийских санкций, которая, по словам депутата, находится на финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев.