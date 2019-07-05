На аукционе в Лондоне продали каменный бюст Тутанхамона почти за $6 млн

Каменный бюст египетского фараона Тутанхамона был продан в ходе торгов аукционного дома Christie's в британской столице почти за $6 млн.

Отмечается, что фрагмент статуи древнеегипетского бога Амона с чертами лица Тутанхамона из камня высотой 28,5 см был продан за £4,746 млн (около $5,97 млн).

Как передаёт РИА Новости, Каир требовал вернуть артефакт и установить данные его владельцев.

По данным властей Египта, часть памятников древности в разное время были контрабандой вывезены из страны.

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