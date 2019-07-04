Первое издание «Евгения Онегина» станет топ-лотом на торгах в Лондоне

Топ-лотом на торгах «Золотой век русской литературы», которые пройдут в Лондоне, станет первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».

«Издание «Евгения Онегина», выпущенное типографией Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга — настоящая библиографическая редкость. В комплект входит издание первой главы романа в оригинальном переплёте», — цитирует РИА Новости представителя аукционного дома.

Предварительная стоимость данного лота составляет £120—£160 тыс.

На торгах также представлены более 120 редких печатных изданий, среди которых есть классические произведения Николая Гоголя, Ивана Крылова и Михаила Лермонтова.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в Москве на аукцион была выставлена книга «Лирика» Владимира Маяковского с дарственной надписью актёру Игорю Ильинскому.