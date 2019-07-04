Первое издание «Евгения Онегина» станет топ-лотом на торгах в Лондоне
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«Издание «Евгения Онегина», выпущенное типографией Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга — настоящая библиографическая редкость. В комплект входит издание первой главы романа в оригинальном переплёте», — цитирует РИА Новости представителя аукционного дома.
Предварительная стоимость данного лота составляет £120—£160 тыс.
На торгах также представлены более 120 редких печатных изданий, среди которых есть классические произведения Николая Гоголя, Ивана Крылова и Михаила Лермонтова.
Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в Москве на аукцион была выставлена книга «Лирика» Владимира Маяковского с дарственной надписью актёру Игорю Ильинскому.