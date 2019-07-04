В ЕС призвали избежать фиаско в ситуации с иранской ядерной сделкой

Ядерное соглашение с Ираном не должно «потерпеть фиаско», заявил в интервью RNE исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель.

«Одна из тем, которая больше всего волнует европейцев и много обсуждается в Совете ЕС по иностранным делам, ...это как нам избежать того, чтобы ядерное соглашение с Ираном потерпело фиаско... Нужно добиться стабильности в регионе», — цитирует РИА Новости министра.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг СВПД по иранской ядерной программе, призвал страны Европы «в полной мере» осознать свою ответственность за сохранение соглашения.

Как заявляли в Париже, французский лидер Эммануэль Макрон намерен предпринять шаги, чтобы побудить Иран соблюдать договорённости по СВПД.