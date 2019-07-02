Лавров призвал Европу осознать ответственность за сохранение СВПД

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Я бы очень хотел, чтобы наши европейские коллеги в полной мере осознали свою ответственность за сохранение СВПД. У них в рамках этого плана тоже есть обязательства, важнейшие обязательства: обеспечивать экономические интересы Ирана, включая возможности для Ирана продавать нефть, получать выручку от продажи нефти, что является неотъемлемым компонентом достигнутой договорённости», — заявил он, отвечая на вопрос RT.

Как напомнил министр, когда США вышли из этой программы и запретили «практически всем остальным покупать у Ирана нефть», европейцы вызвались сформировать механизм, который позволит Ирану беспрепятственно продавать нефть.

«Механизм такой они создавали почти год, объявили о его создании пару месяцев назад, но совсем не для обслуживания торговли нефтью, а только для гуманитарных поставок, которые не подпадают под американские санкции и не для всех желающих торговать с Ираном, а только для членов Евросоюза. Но и с этими оговорками этот механизм до сих пор… не обслужил ни одну транзакцию», — добавил он.

Ранее в Европейской внешнеполитической службе заявили, что Франция, ФРГ и Британия запустили механизм расчётов с Ираном INSTEX, который доступен для всех стран ЕС.

Как отметили в Париже, французский лидер Эммануэль Макрон намерен предпринять шаги, чтобы побудить Иран соблюдать договорённости по СВПД.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.