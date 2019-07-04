На территории заминированного леса в Донбассе произошёл пожар

Пресс-секретарь управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области заявил, что спасатели локализовали пожар на территории лесничества, где горит лесная подстилка на заминированной территории.

«По состоянию на 12:30 пожар локализовали. Проводятся работы по ликвидации пожара, а также работы взрывотехническими подразделениями на предмет осмотра и обнаружения взрывоопасных предметов», — приводит РИА Новости его слова.

Он также сообщил, что причины пожара пока не называются.

Ранее стало известно, что горит лесная подстилка на заминированной территории, произошёл взрыв, один человек ранен.

Ранее депутат Верховный рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны в марте 2017 года по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.