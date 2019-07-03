В Кремле подтвердили разговор Путина с премьером Нидерландов о MH17

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
В Кремле подтвердили разговор Путина с премьером Нидерландов о MH17
  • Reuters

Песков сообщил, что это была краткая беседа «на ногах».

«Помимо премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита», — рассказал пресс-секретарь.

Он отметил, что позиция Россия «предельно понятна» и «последовательна».

«Она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации. Вот такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах», — добавил Песков.

Ранее Рютте заявил, что обсуждал с Путиным на саммите G20 в Осаке крушение Boeing.

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года.

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