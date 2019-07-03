Объявлены претенденты на пост главы Европарламента

В пресс-службе Европейского парламента сообщили, что на пост председателя ЕП претендуют четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии.

Об этом сообщается на сайте Европарламента. Среди них — немка Ска Келлер (фракция «Зелёные — Европейский свободный альянс»), испанка Сира Рего (политгруппа «Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера»), итальянец Давид-Мария Сассоли (союз партий «Прогрессивный альянс социалистов и демократов») и чех Ян Заградил (фракция «Европейские консерваторы и реформисты»). Выборы главы Европейского парламента состоятся в среду, 3 июля, в ходе тайного голосования. Для победы кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов. В настоящее время председателем ЕП является Антонио Таяни. Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что Европейский совет согласовал список кандидатов в руководство евроструктур.