Объявлены претенденты на пост главы Европарламента
Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Среди них — немка Ска Келлер (фракция «Зелёные — Европейский свободный альянс»), испанка Сира Рего (политгруппа «Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера»), итальянец Давид-Мария Сассоли (союз партий «Прогрессивный альянс социалистов и демократов») и чех Ян Заградил (фракция «Европейские консерваторы и реформисты»).
Выборы главы Европейского парламента состоятся в среду, 3 июля, в ходе тайного голосования.
Для победы кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов.
В настоящее время председателем ЕП является Антонио Таяни.
Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что Европейский совет согласовал список кандидатов в руководство евроструктур.