Объявлены претенденты на пост главы Европарламента

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В пресс-службе Европейского парламента сообщили, что на пост председателя ЕП претендуют четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Среди них — немка Ска Келлер (фракция «Зелёные — Европейский свободный альянс»), испанка Сира Рего (политгруппа «Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера»), итальянец Давид-Мария Сассоли (союз партий «Прогрессивный альянс социалистов и демократов») и чех Ян Заградил (фракция «Европейские консерваторы и реформисты»).

Выборы главы Европейского парламента состоятся в среду, 3 июля, в ходе тайного голосования.

Для победы кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов.

В настоящее время председателем ЕП является Антонио Таяни.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что Европейский совет согласовал список кандидатов в руководство евроструктур.

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