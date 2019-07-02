ЦПВС: боевики обстреляли девять сирийских населённых пунктов за сутки
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«В течение суток боевики совершили обстрелы населённых пунктов Кара-Джагез, Бшарфа, Кермель, Кинсибба, Нахшебба, Сафсафа, Икко, Санджека и Мамухия провинции Латакия», — сообщил Бакин.
Он также добавил, что представители ЦПВС провели одну гуманитарную акцию в районе Салахин города Алеппо.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО обнаружили и уничтожили два дрона, при помощи которых боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии.