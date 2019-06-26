В ЦПВС заявили о попытке атаки боевиками авиабазы Хмеймим
- РИА Новости
«Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления», — приводит его слова РИА Новости.
Пострадавших в результате нападения на базу нет. Авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.
В конце мая боевики выпустили четыре снаряда из реактивной системы залпового огня в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии. Как сообщили в Минобороны России, пусковая установка боевиков в идлибской зоне деэскалации была уничтожена точечным ударом ВКС.