В ЦПВС заявили о попытке атаки боевиками авиабазы Хмеймим

Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили два дрона, при помощи которых боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления», — приводит его слова РИА Новости.

Пострадавших в результате нападения на базу нет. Авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

В конце мая боевики выпустили четыре снаряда из реактивной системы залпового огня в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии. Как сообщили в Минобороны России, пусковая установка боевиков в идлибской зоне деэскалации была уничтожена точечным ударом ВКС.