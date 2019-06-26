В ЦПВС заявили о попытке атаки боевиками авиабазы Хмеймим

Короткая ссылка
Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили два дрона, при помощи которых боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
В ЦПВС заявили о попытке атаки боевиками авиабазы Хмеймим
  • РИА Новости

«Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БПЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления», — приводит его слова РИА Новости.

Пострадавших в результате нападения на базу нет. Авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

В конце мая боевики выпустили четыре снаряда из реактивной системы залпового огня в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии. Как сообщили в Минобороны России, пусковая установка боевиков в идлибской зоне деэскалации была уничтожена точечным ударом ВКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить