ЦПВС: боевики обстреляли пять сирийских населённых пунктов за сутки

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что боевики за последние сутки обстреляли 5 населённых пунктов в сирийской провинции Латакия.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба (дважды), Икко, Сафсафа, Айн-эль-Кантара, Санджека провинции Латакия», — заявил Бакин.

Также отмечается, что по данным на 29 июня, восстановлено 869 образовательных и 177 медицинских учреждений, отремонтировано 1064,1 километра автодорог.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО обнаружили и уничтожили два дрона, при помощи которых боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии.