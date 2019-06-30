ЦПВС: боевики обстреляли пять сирийских населённых пунктов за сутки

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что боевики за последние сутки обстреляли 5 населённых пунктов в сирийской провинции Латакия.
ЦПВС: боевики обстреляли пять сирийских населённых пунктов за сутки
  • © Reuters

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба (дважды), Икко, Сафсафа, Айн-эль-Кантара, Санджека провинции Латакия», — заявил Бакин.

Также отмечается, что по данным на 29 июня, восстановлено 869 образовательных и 177 медицинских учреждений, отремонтировано 1064,1 километра автодорог.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО обнаружили и уничтожили два дрона, при помощи которых боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии.

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