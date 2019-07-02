В Совфеде прокомментировали заявление чешского депутата о санкциях

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Александра Селюкова
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление зампреда палаты депутатов парламента Чехии Войтеха Филипа, который осудил санкции в отношении России.
В Совфеде прокомментировали заявление чешского депутата о санкциях
  • РИА Новости

«Это один из тех взвешенных политиков, который в состоянии анализировать проблемы со всех сторон, который с большой симпатией относится к нашей стране и прекрасно понимает, что перспективы развития Европы, перспективы Чехии будут только лучше, если взаимоотношения с Россией будут выстроены должным образом и будут развиваться конструктивно не только в экономическом, но и в культурном отношении», — сказал Джабаров.

Он также напомнил, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы в пользу возвращения российской делегации в ПАСЕ подчёркивает способность Европы заявлять о себе, несмотря на давление Вашингтона и реакционных сил внутри Европейского союза.

«Здоровая Европа не только есть, не только действует, не только мыслит, не только развивается, но и способна порой заявлять о себе во весь голос. Поэтому в данном случае голос Войтеха Филипа — это голос этой Европы», — добавил сенатор.

Ранее также немецкий политик Мануэла Швезиг заявила, что санкционная политика подтолкнула Россию к самообеспечению сельскохозяйственной продукцией, и призвала к постепенной отмене санкций.

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