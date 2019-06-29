В Совфеде оценили заявление немецкого политика о санкциях

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Швезиг, которая выступила с призывом постепенной отмены санкций против России.
В Совфеде оценили заявление немецкого политика о санкциях
  • РИА Новости

«Прагматичное, умное заявление. Они прекрасно понимают, что санкции, которые были введены против нас и на которые они получили ответ, нанесли им серьёзный урон... Европейцы и немцы не только в сельском хозяйстве, но и в других отраслях экономики получили очень серьёзный ущерб. Они прекрасно понимают, что Россия обошлась без помощи иностранных государств», — заявил Джабаров.

Он напомнил, что подобные заявления звучат не первый раз, и выразил надежду, что страны Европы окончательно придут к осознанию бесполезности санкций.

Тот факт, что европейские политики всё чаще говорят о необходимости прекращения санкционного давления, не означает, что санкции будут отменены в ближайшее время, считает политик.

«Это процесс длительный, постепенный, поэтапный. Что касается американских санкций, сомневаюсь, что что-то изменится, а европейские, скорее всего, будут отменяться в ближайшие годы или раньше », — добавил сенатор.

Ранее Швезиг заявила, что санкционная политика подтолкнула Россию к самообеспечению сельскохозяйственной продукцией и призвала к постепенной отмене санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить