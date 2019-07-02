Чешский депутат прокомментировал ситуацию с санкциями против России

Зампред палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип прокомментировал ситуацию с антироссийскими санкциями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Санкции в отношении России — это не решение, это решение для тех, кто не готов к сотрудничеству», — сказал он в ходе международного форума «Развитие парламентаризма».

Он также назвал форум важной площадкой для развития новых возможностей парламентской дипломатии.

Форум «Развитие парламентаризма» проходит в Москве с 1 по 3 июля. На него приехали около 800 парламентариев и экспертов из 132 стран.

Ранее за отмену антироссийских санкций высказывался президент Чехии Милош Земан.