В Госдуме поддержали заявление Земана об антироссийских санкциях
- Reuters
«Позиция президента Чехии известна, он неоднократно высказывал свою точку зрения по санкционному вопросу, и она абсолютно правильная. Мы видим, как позиции Франции и Германии мягко приближаются к аналогичной Земану. Естественно, существует давление Соединённых Штатов на европейские страны. Но тем не менее есть факты. За несколько лет действия антироссийских санкций они нанесли больше вреда бизнесу стран ЕС», — считает Чепа.
По словам депутата, в скором времени все европейские страны могут занять схожие с Чехией позиции по санкционной политике в отношении России.
Ранее Земан заявил, что санкции не подействовали на Россию, и призвал их отменить.
По его словам, позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу развития сотрудничества с Россией на фоне санкций смягчились.