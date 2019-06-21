В Госдуме поддержали заявление Земана об антироссийских санкциях

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана о том, что санкции не подействовали на Россию и их необходимо отменить.

«Позиция президента Чехии известна, он неоднократно высказывал свою точку зрения по санкционному вопросу, и она абсолютно правильная. Мы видим, как позиции Франции и Германии мягко приближаются к аналогичной Земану. Естественно, существует давление Соединённых Штатов на европейские страны. Но тем не менее есть факты. За несколько лет действия антироссийских санкций они нанесли больше вреда бизнесу стран ЕС», — считает Чепа.

По словам депутата, в скором времени все европейские страны могут занять схожие с Чехией позиции по санкционной политике в отношении России.

Ранее Земан заявил, что санкции не подействовали на Россию, и призвал их отменить.

По его словам, позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу развития сотрудничества с Россией на фоне санкций смягчились.