В Тегеране рассказали о судьбе Израиля в случае нападения США на Иран
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Он также назвал «политическим блефом» заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он решил отменить удар по Ирану всего за 10 минут.
«Если бы они (американцы. — RT) считали, что их атака будет успешной, они бы не отменили её и это, безусловно, произошло бы», — цитирует Mehr Зоннура.
Ранее Трамп пригрозил Тегерану применением силы и «уничтожением» за любую атаку на «что-либо американское».
Позднее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал незаконными угрозы лидера США Дональда Трампа о применении силы при «любой атаке Тегерана на что-либо американское».
Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отношения Тегерана и Вашингтона.