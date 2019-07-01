В Тегеране рассказали о судьбе Израиля в случае нападения США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что если Соединённые Штаты атакуют Иран, то «Израилю останется жить всего полчаса».

Он также назвал «политическим блефом» заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он решил отменить удар по Ирану всего за 10 минут.

«Если бы они (американцы. — RT) считали, что их атака будет успешной, они бы не отменили её и это, безусловно, произошло бы», — цитирует Mehr Зоннура.

Ранее Трамп пригрозил Тегерану применением силы и «уничтожением» за любую атаку на «что-либо американское».

Позднее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал незаконными угрозы лидера США Дональда Трампа о применении силы при «любой атаке Тегерана на что-либо американское».

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отношения Тегерана и Вашингтона.