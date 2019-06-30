Белый дом: решение Трампа по Huawei не является амнистией компании
- Reuters
«Я ценю их стремление стоять на защите национальной безопасности, и президент выразил точку зрения. Это не полная амнистия, если можно так выразиться. Huawei останется в списке организаций (которые вызывают озабоченность. — RT)», — сказал Кудлоу в эфире Fox News.
.@larry_kudlow on the President allowing Huawei to be used in some U.S. businesses #FNSpic.twitter.com/dbhrxup7xH— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) 30 июня 2019 г.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты разрешат американским компаниям продавать оборудование Huawei, если оно не будет представлять угрозы национальной безопасности Вашингтона.
Политолог и публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News оценил угрозы Вашингтона запретить китайское оборудование для сетей 5G.