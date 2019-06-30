Белый дом: решение Трампа по Huawei не является амнистией компании

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Решение президента США Дональда Трампа снять некоторые ограничения с Huawei не является полной амнистией китайской компании, считает советник Белого дома Ларри Кудлоу.
Белый дом: решение Трампа по Huawei не является амнистией компании
  • Reuters

«Я ценю их стремление стоять на защите национальной безопасности, и президент выразил точку зрения. Это не полная амнистия, если можно так выразиться. Huawei останется в списке организаций (которые вызывают озабоченность. — RT)», — сказал Кудлоу в эфире Fox News.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты разрешат американским компаниям продавать оборудование Huawei, если оно не будет представлять угрозы национальной безопасности Вашингтона.

Политолог и публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News оценил угрозы Вашингтона запретить китайское оборудование для сетей 5G.

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