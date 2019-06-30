Эксперт назвал «фотосессией» переговоры Трампа и Ким Чен Ына

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Анна Лушникова
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал RT прошедшие переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.
Эксперт назвал «фотосессией» переговоры Трампа и Ким Чен Ына
  • Reuters

«Надо чётко понимать, что это не важная международная встреча, а фотосессия. Для Трампа было важно оказаться не первым человеком на Луне, а первым президентом США, который ступил на землю КНДР, и чтобы об этом сразу раструбили все средства массовой информации. Ким Чен Ын же хотел продемонстрировать, что он встречается с американским президентом вот так запросто, спонтанно и без всяческих для себя обязательств», — сказал Мухин.

По словам эксперта, обе стороны переговоров прекрасно понимали, что встреча совершенно бессмысленна с политической и дипломатической точки зрения.

«Но в имиджевом плане она отработана на все 100%. Так что это просто встреча, которая не обременена никакими обязательствами друг перед другом», — заключил он.

Ранее Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Переговоры лидеров США и КНДР продлились около 50 минут.

На встрече также присутствовали министр финансов США Стивен Мнучин и помощники президента США — Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

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