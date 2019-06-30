Трамп и Ким Чен Ын встретятся в демилитаризованной зоне

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся в приграничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

«Впервые за 66 лет после подписания соглашения о перемирии США и Северная Корея встречаются в Пханмунджоме», — сказал южнокорейский лидер.

Ранее Трамп пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться в демилитаризованной зоне в ходе своего визита в Южную Корею.

В МИД Северной Кореи положительно оценили эту идею.

Как ожидается, американский лидер прибудет в демилитаризованную зону вместе с Мун Чжэ Ином.