Абэ выступил за увеличение туристического потока из России
- Reuters
«Стороны поставили перед собой цели расширить количество обоюдных посетителей до 200 тыс. человек с каждой страны и до 400 тыс. человек в общей сложности», — заявил японский премьер.
По его словам, для этого необходимо углубить экономические контакты и расширить межрегиональные и межвузовские связи.
По словам Абэ, Япония планирует смягчить визовый режим для российских предпринимателей с сентября 2019 года.
В конце мая Россия предложила Японии отказаться от виз.
Newinform передавал, что российский туристический поток в Японию в 2019 году вырос до рекордных показателей.