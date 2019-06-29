Абэ выступил за увеличение туристического потока из России

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с лидером России Владимиром Путиным заявил, что поддерживает увеличение туристического потока между двумя странами.

«Стороны поставили перед собой цели расширить количество обоюдных посетителей до 200 тыс. человек с каждой страны и до 400 тыс. человек в общей сложности», — заявил японский премьер.

По его словам, для этого необходимо углубить экономические контакты и расширить межрегиональные и межвузовские связи.

По словам Абэ, Япония планирует смягчить визовый режим для российских предпринимателей с сентября 2019 года.

В конце мая Россия предложила Японии отказаться от виз.

Newinform передавал, что российский туристический поток в Японию в 2019 году вырос до рекордных показателей.