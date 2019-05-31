В АТОР оценили предложение России перейти на безвизовый режим с Японией

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Кирилл Горшенин
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с RT рассказал, какие возможности откроет введение безвизового режима между Россией и Японией.
В АТОР оценили предложение России перейти на безвизовый режим с Японией
  • Японские туристы во время экскурсии по городу Владивостоку
  • © Виталий Аньков/РИА Новости

«Российско-японские отношения как раз показывают образец поступательного упрощения безвизового режима. Сейчас пока это коснулось именно документов, которые требуются для получения виз», — заявил Горин.

По его словам, при отмене виз на 30% будет увеличен поток туристических обменов.

«У японцев огромный интерес к России, Россия тоже предлагает интересные маршруты в Японию для туристов. Поэтому это будет очень хорошее подспорье для туризма», — заключил Горин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму.

Отмечалось, что визовая интеграция начнётся с деловых и туристических поездок.

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