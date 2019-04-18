Российский турпоток в Японию вырос до рекордных показателей

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Российский туристический поток в Японию вырос до рекордных показателей, сообщает Newinform.
Российский турпоток в Японию вырос до рекордных показателей
  • © Yusuke Harada/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По данным Японской национальной туристической организации, рост интереса туристов связан с началом сезона цветения сакуры. Число прибывших из России в марте 2019 года составило 11,7 тыс., что на 31,2% больше по сравнению с 2018 годом.

За первые три месяца 2019 года турпоток вырос на 20,8% (23,6 тыс. человек).

Посещаемость Японии россиянами растёт в том числе из-за облегчения визового режима в 2017 году.

Ранее НСН сообщала, что туристический поток в Тверскую область в 2018 году вырос до 1,5 млн человек.

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