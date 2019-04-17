Турпоток в Тверскую область вырос до 1,5 млн человек

Туристический поток в Тверскую область в 2018 году вырос до 1,5 млн человек, сообщает НСН. Это на 8% больше, чем годом ранее.

Реализация госпрограммы «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018—2023 годы стала основной темой во время заседания правительства региона.

Общий объём финансирования в прошлом году достиг 213,5 млн рублей, из них 87,7 млн — средства федерального бюджета.

«Сегодня туристическая индустрия — один из быстрорастущих сегментов экономики. Наша задача — использовать эту сферу для комплексного развития территории Тверской области», — заявил губернатор Игорь Руденя.

До 2023 года планируется увеличить турпоток практически вдвое — до 2,6 млн человек.

Ранее портал Newinform сообщал, что российский турпоток во Вьетнам вырос на 4% в первые два месяца 2019 года.