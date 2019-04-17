Турпоток в Тверскую область вырос до 1,5 млн человек

Короткая ссылка
Туристический поток в Тверскую область в 2018 году вырос до 1,5 млн человек, сообщает НСН. Это на 8% больше, чем годом ранее.
Турпоток в Тверскую область вырос до 1,5 млн человек
  • РИА Новости

Реализация госпрограммы «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018—2023 годы стала основной темой во время заседания правительства региона.

Общий объём финансирования в прошлом году достиг 213,5 млн рублей, из них 87,7 млн — средства федерального бюджета.

«Сегодня туристическая индустрия — один из быстрорастущих сегментов экономики. Наша задача — использовать эту сферу для комплексного развития территории Тверской области», — заявил губернатор Игорь Руденя.

До 2023 года планируется увеличить турпоток практически вдвое — до 2,6 млн человек.

Ранее портал Newinform сообщал, что российский турпоток во Вьетнам вырос на 4% в первые два месяца 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить