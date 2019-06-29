Меркель рассказала о своём самочувствии

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Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что чувствует себя хорошо, несмотря на недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий с участием президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и украинского лидера Владимира Зеленского.
Меркель рассказала о своём самочувствии
  • Reuters

Об этом сообщает Das Bild.

«Уверена, что как это само появилось, так само и пройдёт. Ничего особенного рассказать не могу. У меня всё хорошо», — заявила Меркель в ответ на вопрос о том, обращалась ли она за медицинской помощью.

Ранее во время совместного со Штайнмайером мероприятия у Меркель случился приступ дрожи.

В пресс-службе правительства ФРГ, несмотря на это, заявили, что канцлер «чувствует себя прекрасно».

Ведущий программ о здоровье, главный врач московской ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников в беседе с ФАН прокомментировал состояние здоровья Меркель.

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