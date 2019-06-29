В Госдуме оценили слова Макрона о новом партнёрстве с Россией

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Кирилл Горшенин
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности построения нового партнёрства с Россией.
В Госдуме оценили слова Макрона о новом партнёрстве с Россией
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Мы всегда исходили из того, что надо устраивать диалог на основе взаимного уважения национальных интересов. К сожалению, в последние годы Америка и Европа пытались разговаривать с Россией с позиции силы, принуждать санкциями и давлением к принятию невыгодных нам решений», — заявил Морозов.

Он подчеркнул важность того, что европейские лидеры начинают пересматривать тактику отношений с Россией и понимают необходимость возвращения за стол переговоров.

«Это похвально и вселяет определённый оптимизм. Но, действительно, вызовов очень много, они все противоречивы... Предстоит большой переговорный процесс, который не будет лёгким, но является крайне необходимым», — объяснил депутат.

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке Макрон заявил о необходимости построения «новой архитектуры доверия и безопасности» и создания нового партнёрства между Европой и Россией.

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