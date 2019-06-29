Путин отреагировал на возражения Элтона Джона об ЛГБТ-сообществе

Президент России Владимир Путин отреагировал на заявления британского музыканта Элтона Джона о «двуличии» российской политики в отношении к ЛГБТ-сообществу.

«Я думаю, что он заблуждается, я ничего здесь не передёрнул, у нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное, абсолютно непредвзятое», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита G20, который состоялся в Японии.

Он отметил, что уважает Элтона Джона, назвав артиста гениальным музыкантом.

«На самом деле он же ездит к нам, мы с удовольствием его все слушаем», — подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что в России есть закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

«Послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое», — добавил глава государства.

Ранее Элтон Джон прокомментировал интервью Путина Financial Times.

В ходе беседы с журналистом издания российский лидер отметил, что в России «ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации».