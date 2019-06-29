Элтон Джон прокомментировал интервью Путина Financial Times

Британский музыкант Элтон Джон, комментируя интервью президента России Владимира Путина изданию Financial Times, заявил, что не считает, что политика, которая признаёт мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.

«Я категорически не согласен с вашим мнение о том, что политика политика, которая признаёт мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела в нашем обществе. Я вижу двуличие в ваших словах, когда вы говорите, что хотите, чтобы представители ЛГБТ-сообщества «были счастливы» и что «у нас нет проблем с этим», — написал музыкант в Instagram.

В частности, Элтон Джон указал на то, что российские дистрибьюторы приняли решение вырезать сцены сексуального характера из фильма «Рокетмен». Британский исполнитель также отметил, что благодарен тому, что политика его государства позволяет ему жить в счастливом браком со своим супругом.

Путин дал интервью FT накануне саммита G20 в японской Осаке.

Глава государства поделился ожиданиями от мероприятия, рассказал о «возне шпионов» в деле Скрипалей и ответил на вопрос о преемнике. Кроме того, в беседе с FT Путин заявил, что либеральная идея себя изжила.

Согласно тексту интервью, опубликованному на сайте Кремля, в ходе беседы с журналистом издания российский лидер также сказал следующее: «Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными».

Ранее сообщалось, что из картины про Элтона Джона вырезали сцены сексуального характера, а также кадры, связанные с употреблением наркотических веществ.

Министр культуры России Владимир Мединский, комментируя данную информацию, заявил, что ведомство не причастно к удалению сцен из фильма о жизни Элтона Джона.