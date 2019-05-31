Минкультуры прокомментировало удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне
- Reuters
«Если вы представляете себе Министерство культуры как организацию, которая ножницами в плёнке что-то вырезает, это очень превратное впечатление», — заявил РИА Новости глава ведомства.
В пресс-службе компании «Централ Партнершип» подтвердили, что прокатчиком было принято решение удалить из картины некоторые сцены в соответствии с требованиями законодательства России.
«Нами были внесены изменения в фильм для соответствия картины законодательству России», — отметил собеседник агентства.
Ранее в СМИ появились сообщения, что из фильма «Рокетмен», выходящего в российский прокат, были убраны сцены сексуального характера и сцены, связанные с употреблением наркотиков.
Ранее Мединский пообещал, что Минкультуры России не станет повторять ошибки советского агитпропа и запрещать к прокату «предвзятое и не очень хорошее кино о России».