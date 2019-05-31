Минкультуры прокомментировало удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне

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Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не причастно к удалению ряда сцен из фильма «Рокетмен» режиссёра Декстера Флетчера о жизни британского музыканта Элтона Джона.
Минкультуры прокомментировало удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне
  • Reuters

«Если вы представляете себе Министерство культуры как организацию, которая ножницами в плёнке что-то вырезает, это очень превратное впечатление», — заявил РИА Новости глава ведомства.

В пресс-службе компании «Централ Партнершип» подтвердили, что прокатчиком было принято решение удалить из картины некоторые сцены в соответствии с требованиями законодательства России.

«Нами были внесены изменения в фильм для соответствия картины законодательству России», — отметил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появились сообщения, что из фильма «Рокетмен», выходящего в российский прокат, были убраны сцены сексуального характера и сцены, связанные с употреблением наркотиков. 

Ранее Мединский пообещал, что Минкультуры России не станет повторять ошибки советского агитпропа и запрещать к прокату «предвзятое и не очень хорошее кино о России». 

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