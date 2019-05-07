В Минкультуры пообещали не повторять ошибки «советского агитпропа»

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, почему министерство выдало прокатное удостоверение фильму режиссёра Томаса Винтерберга о катастрофе российской подлодки «Курск», несмотря на призывы этого не делать, а также пообещал не повторять «ошибки советского агитпропа».

«Ряд экспертов призывали этого не делать, но мы выдали. Почему? Это кино о гибели АПЛ «Курск» в 2000 году, о том, в каком деградировавшем состоянии были наши армия и флот к концу 1990-х годов», — цитирует ТАСС Мединского.

По его словам, неприятно смотреть, «но это не откровение».

«Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять. Знаем, что сегодня нашей армией и флотом мы по праву гордимся, как в лучшие времена отечественной истории», — добавил он.

Министр подчеркнул, что Минкультуры не будет повторять «ошибки советского агитпропа» и запрещать к прокату «не очень хорошее кино о России».

«Мы видим свои проблемы. Мы их решаем. Мы меняемся. А вот идейные штампы на Западе не меняются. Из века в век там старательно внушают сами себе, что все эти накрученные в их головах «мифы о России» — это так и есть на самом деле. Потом, правда, столкнувшись с реальностью, всегда сильно удивляются. Посему повторять ошибки советского агитпропа и запрещать к прокату очередное предвзятое и не очень хорошее кино о России мы не будем», — заключил Мединский.

Ранее министр культуры призвал увеличить финансовую помощь российскому кино и усилить его защиту на фоне сопротивления «голливудского лобби».