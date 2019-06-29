Путин предложил Саудовской Аравии сотрудничество на рынке энергетики

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в рамках саммита G20 предложил Эр-Рияду совместную работу на мировом энергетическом рынке.

«Рад возможности обменяться с вами соображениями о том, как мы будем строить нашу совместную работу на мировых энергетических рынках», — цитирует Интерфакс Путина.

Российский лидер отметил положительные результаты совместных усилий Москвы и Эр-Рияда по стабилизации ситуации на энергетическом рынке.

6 июня в рамках ПМЭФ глава Минэнерго России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих обсудили сотрудничество на рынке нефти.