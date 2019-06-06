Новак провёл встречу с саудовским министром энергетики

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Глава Минэнерго России Александр Новак провёл двустороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалихом в рамках Петербургского международного экономического форума.
Новак провёл встречу с саудовским министром энергетики
  • © РИА Новости

«Обсудили ситуацию на рынке, что мы будем дальше кооперироваться на рынке нефти. Это самое главное. Все решения, которые могут быть приняты, будут приниматься в июле. Сейчас идёт работа над тем, чтобы перенести её на 4 июля. Согласовываем со всеми странами», — цитирует ТАСС Новака.

Ранее Новак сообщил, что среднесуточное сокращение добычи нефти Россией в рамках сделки ОПЕК+ в мае составило 317 тыс. баррелей в сутки.

Он отметил, что в июне 2019 года Россия намерена полностью соответствовать оговорённым уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК.

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