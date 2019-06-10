Россия и Саудовская Аравия решили упростить визовый режим для бизнеса

Россия и Саудовская Аравия решили упростить визовый режим для представителей бизнеса обеих стран, заявил российский министр энергетики Александр Новак.

Как отмечает ТАСС, такое заявление было сделано во время выступления Новака на межправительственной комиссии по торговому-экономическому сотрудничеству России и Саудовской Аравии.

«Мы договорились совершенствовать нормативно-правовую базу, которая бы снимала ограничения передвижения наших участников коммерческих взаимоотношений по визовому режиму», — цитирует его агентство.

По его словам, планируется ввести и другие правовые акты для снятия административных барьеров в отношениях двух стран.

В том числе ожидается упрощение таможенного режима и открытие торговых представительств Москвы и Эр-Рияда.

Ранее Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалихом ситуацию на рынке нефти в рамках Петербургского международного экономического форума.