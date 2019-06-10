Россия и Саудовская Аравия решили упростить визовый режим для бизнеса

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Россия и Саудовская Аравия решили упростить визовый режим для представителей бизнеса обеих стран, заявил российский министр энергетики Александр Новак.
Россия и Саудовская Аравия решили упростить визовый режим для бизнеса
  • город Эр-Рияд, Саудовская Аравия / © Александр Юрьев
  • РИА Новости

Как отмечает ТАСС, такое заявление было сделано во время выступления Новака на межправительственной комиссии по торговому-экономическому сотрудничеству России и Саудовской Аравии.

«Мы договорились совершенствовать нормативно-правовую базу, которая бы снимала ограничения передвижения наших участников коммерческих взаимоотношений по визовому режиму», — цитирует его агентство.

По его словам, планируется ввести и другие правовые акты для снятия административных барьеров в отношениях двух стран.

В том числе ожидается упрощение таможенного режима и открытие торговых представительств Москвы и Эр-Рияда. 

Ранее Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалихом ситуацию на рынке нефти в рамках Петербургского международного экономического форума.

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