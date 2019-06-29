Эксперт оценил результаты встречи Трампа и Си Цзиньпина в рамках G20

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал результаты переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Осаке.

«Торговые переговоры прервались после того, как США в одностороннем порядке ввели санкции. Поэтому пространство для переговоров существует и сейчас. Вопрос в том, что США на этих переговорах выдвигают заранее неприемлемые требования», — заявил эксперт.

По его словам, несмотря на то, что китайская сторона заинтересована в достижении договорённости, она не примет условия Вашингтона.

«США не нужен компромисс, который устроит Китай. Им нужна либо показательная капитуляция Китая, либо односторонние действия... Возобновление переговоров само по себе ничего не даёт, кроме паузы, которая не противоречит интересам обеих стран», — добавил Брутер.

Ранее в ходе встречи в рамках саммита G20 в Осаке Си Цзиньпин и Дональд Трамп достигли договорённости возобновить торговые переговоры между двумя странами.