Путин заявил о планах вывести связи России и Египта на новый уровень

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях саммита G20 в Осаке заявил о планах вывести отношения двух стран на новый уровень.
Путин заявил о планах вывести связи России и Египта на новый уровень
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  • globallookpress.com
  • © Egyptian President Office/ZUMAPRESS.com

«Отношения наши развиваются весьма энергично, в наших планах вывести двусторонние связи на новый, ещё более продвинутый уровень», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Как отметил Путин, это предусмотрено Договором о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве, который стороны подписали в октябре 2018 года.

Российский президент также поблагодарил лидера Египта за вклад в подготовку саммита «Россия — Африка», который ожидается осенью в Сочи.

«Надеюсь, что мы вместе поспособствуем тому, чтобы отношения между Россией и странами Африки получили новый импульс в своём развитии», — заключил он.

В свою очередь, Абдель Фаттах ас-Сиси отметил «особую ценность» отношений с Россией, в частности в экономической сфере, торговле и антитеррористической безопасности.

Ранее сообщалось, что Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в рамках саммита G20 могут обсудить восстановление полноформатного авиасообщения между странами.

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