Путин заявил о планах вывести связи России и Египта на новый уровень
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«Отношения наши развиваются весьма энергично, в наших планах вывести двусторонние связи на новый, ещё более продвинутый уровень», — цитирует российского лидера РИА Новости.
Как отметил Путин, это предусмотрено Договором о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве, который стороны подписали в октябре 2018 года.
Российский президент также поблагодарил лидера Египта за вклад в подготовку саммита «Россия — Африка», который ожидается осенью в Сочи.
«Надеюсь, что мы вместе поспособствуем тому, чтобы отношения между Россией и странами Африки получили новый импульс в своём развитии», — заключил он.
В свою очередь, Абдель Фаттах ас-Сиси отметил «особую ценность» отношений с Россией, в частности в экономической сфере, торговле и антитеррористической безопасности.
Ранее сообщалось, что Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в рамках саммита G20 могут обсудить восстановление полноформатного авиасообщения между странами.