Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

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Американский лидер Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров на саммите G20 в японской Осаке обсудили ситуацию в Сирии и торговые отношения между странами. Об этом сообщил Белый дом.
Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque

«Речь шла об улучшении двусторонних торговых отношений и о выполнении общих задач, касающихся Сирии», — цитирует Интерфакс пресс-службу Белого дома.

Кроме того, лидеры обсудили двусторонние отношения Турции и США.

Ранее сообщалось, что Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 как «сложную».

Американский лидер также заявил о планах посетить Турцию.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.

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