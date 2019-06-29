Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Американский лидер Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров на саммите G20 в японской Осаке обсудили ситуацию в Сирии и торговые отношения между странами. Об этом сообщил Белый дом.

Reuters

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«Речь шла об улучшении двусторонних торговых отношений и о выполнении общих задач, касающихся Сирии», — цитирует Интерфакс пресс-службу Белого дома. Кроме того, лидеры обсудили двусторонние отношения Турции и США. Ранее сообщалось, что Трамп оценил ситуацию с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 как «сложную». Американский лидер также заявил о планах посетить Турцию. Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.