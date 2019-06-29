СМИ сообщили о проверке Минюстом США Boeing 787 Dreamliner

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Минюст США направил серию повесток о выемке документов, касающихся процедуры сборки самолёта Boeing 787 Dreamliner. Об этом сообщает The Seattle Times со ссылкой на источники.

По данным издания, ведомство получило информацию о «некачественной работе» на заводе по производству Dreamliner в Северном Чарльстоне (штат Южная Каролина).

Как отметил один из истоников газеты, повестки были направлены группой тех же прокуроров, которые занимаются расследованием по крушению Boeing 737 MAX. 

Ранее Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора рискав конструкции лайнера.

Также Boeing обнаружила в самолётах 737 NG и 737 MAX дефектные детали.

Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News оценил ситуацию вокруг Boeing 737 MAX.

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