Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином ограничения в отношении Huawei

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить на полях саммита G20 в Осаке с председателем КНР Си Цзиньпином ограничения в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei.

«Мы будем обсуждать Huawei, но (также) и торговую сделку. Мы много что обсуждаем», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что время покажет, могут ли США и КНР заключить торговое соглашение. 

Ранее Трамп заявил, что США введут новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на встречу глав «Большой двадцатки».

В Китае отметили, что не хотят торговой войны, но и не боятся её.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние США и Китая.

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