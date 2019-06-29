Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином ограничения в отношении Huawei

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить на полях саммита G20 в Осаке с председателем КНР Си Цзиньпином ограничения в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei.

«Мы будем обсуждать Huawei, но (также) и торговую сделку. Мы много что обсуждаем», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что время покажет, могут ли США и КНР заключить торговое соглашение.

Ранее Трамп заявил, что США введут новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на встречу глав «Большой двадцатки».

В Китае отметили, что не хотят торговой войны, но и не боятся её.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние США и Китая.