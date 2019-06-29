Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином ограничения в отношении Huawei
«Мы будем обсуждать Huawei, но (также) и торговую сделку. Мы много что обсуждаем», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что время покажет, могут ли США и КНР заключить торговое соглашение.
Ранее Трамп заявил, что США введут новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на встречу глав «Большой двадцатки».
В Китае отметили, что не хотят торговой войны, но и не боятся её.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние США и Китая.