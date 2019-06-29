Гутерреш обсудил с Си Цзиньпином и Абэ ситуацию на Корейском полуострове

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил на полях саммита G20 в Осаке с премьер-министром Японии Абэ Синдзе и председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

«Генеральный секретарь и господин Абэ обсудили вопросы, вызывающие озабоченность обеих сторон, включая ситуацию на Корейском полуострове», — отметили в пресс-службе.

Как отмечается, с Си Цзиньпином Гутерреш обсудил цели устойчивого развития, проблему изменения климата и также ситуацию на Корейском полуострове.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке отметил конструктивную роль Москвы в продвижении мира на Корейском полуострове.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.