Гутерреш обсудил с Си Цзиньпином и Абэ ситуацию на Корейском полуострове
«Генеральный секретарь и господин Абэ обсудили вопросы, вызывающие озабоченность обеих сторон, включая ситуацию на Корейском полуострове», — отметили в пресс-службе.
Как отмечается, с Си Цзиньпином Гутерреш обсудил цели устойчивого развития, проблему изменения климата и также ситуацию на Корейском полуострове.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке отметил конструктивную роль Москвы в продвижении мира на Корейском полуострове.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.