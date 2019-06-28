Приговорён к пожизненному заключению въехавший в толпу в Шарлотсвилле

В США суд приговорил Алекса Филдса — младшего к пожизненному заключению по обвинению в убийстве Хизер Хейер в результате наезда на автомобиле на толпу в 2017 году в Шарлотсвилле.

РИА Новости

Об этом сообщает Associated Press. В августе 2017 года в Шарлотсвилле произошли беспорядки из-за столкновений представителей ультраправых организаций и антифашистов. На фоне происходящего автомобиль под управлением Филдса наехал на группу участников акции в поддержку сноса памятника генералу армии Конфедерации Роберту Ли. Жертвой ЧП стала женщина, ещё 19 получили травмы. В марте 2019 года Филдс признал себя виновным в преступлении на почве ненависти.