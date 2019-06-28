Приговорён к пожизненному заключению въехавший в толпу в Шарлотсвилле
- РИА Новости
Об этом сообщает Associated Press.
В августе 2017 года в Шарлотсвилле произошли беспорядки из-за столкновений представителей ультраправых организаций и антифашистов.
На фоне происходящего автомобиль под управлением Филдса наехал на группу участников акции в поддержку сноса памятника генералу армии Конфедерации Роберту Ли.
Жертвой ЧП стала женщина, ещё 19 получили травмы.
В марте 2019 года Филдс признал себя виновным в преступлении на почве ненависти.