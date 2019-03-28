Совершивший наезд на толпу людей в Шарлотсвилле мужчина признал вину

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В Министерстве юстиции Соединённых Штатов сообщили, что 21-летний Джеймс Алекс Филдс, который в августе 2017 года совершил наезд на толпу участников протеста в американском Шарлотсвилле, признал себя виновным в преступлении на почве ненависти.

Филдс признал себя виновным по 29 пунктам, каждый из которых предполагает в том числе пожизненное заключение, говорится в документе.

В августе 2017 года в Шарлотсвилле произошли беспорядки из-за столкновений представителей ультраправых организаций и антифашистов.

На фоне происходящего автомобиль под управлением Филдса наехал на группу участников акции за снос памятника генералу армии Конфедерации Роберту Ли.

Жертвой ЧП стал один человек, ещё 19 получили травмы.

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