Совершивший наезд на толпу людей в Шарлотсвилле мужчина признал вину
Филдс признал себя виновным по 29 пунктам, каждый из которых предполагает в том числе пожизненное заключение, говорится в документе.
В августе 2017 года в Шарлотсвилле произошли беспорядки из-за столкновений представителей ультраправых организаций и антифашистов.
На фоне происходящего автомобиль под управлением Филдса наехал на группу участников акции за снос памятника генералу армии Конфедерации Роберту Ли.
Жертвой ЧП стал один человек, ещё 19 получили травмы.